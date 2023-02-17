Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
57 минут назад

«Вашингтон» перед началом матча НХЛ с «Флоридой» почтил память Михаила Овечкина

Betassistиещё 7

«Вашингтон Кэпиталз» в ночь на 17 февраля в родных стенах принимал «Флориду Пантерз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

«Вашингтон» перед началом матча почтил память отца Овечкина
Фото: соцсетисоцсети

Перед началом матча болельщики на трибунах, а также хоккеисты и персонал обеих команд минутой молчания почтили память Михаила Овечкина, отца капитана «столичных» Александра Овечкина.

Ещё во вторник, 14 февраля, стало известно, что Александр Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и отправился в Москву. Легендарный хоккеист полетел в Россию из-за тяжёлого состояния здоровья его отца. Михаил Овечкин ушёл из жизни 15 февраля на 72-м году жизни после продолжительной болезни.

Отметим, что Овечкин уже пропустил два последних матча «Вашингтона» и точно не вернётся в расположении команды до конца нынешней недели.

Хоккей,Михаил Овечкин,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий