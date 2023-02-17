«Вашингтон» перед началом матча почтил память отца Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» в ночь на 17 февраля в родных стенах принимал «Флориду Пантерз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

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Перед началом матча болельщики на трибунах, а также хоккеисты и персонал обеих команд минутой молчания почтили память Михаила Овечкина, отца капитана «столичных» Александра Овечкина.

Ещё во вторник, 14 февраля, стало известно, что Александр Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и отправился в Москву. Легендарный хоккеист полетел в Россию из-за тяжёлого состояния здоровья его отца. Михаил Овечкин ушёл из жизни 15 февраля на 72-м году жизни после продолжительной болезни.