«Ак Барс» всухую победил «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Илья Сафонов (28 я минута), Дмитрий Кагарлицкий (53) и Александр Радулов (59), который в седьмой раз в КХЛ преодолел отметку в 50 набранных очков в отдельно взятом регулярном чемпионате. Сергей Мозякин добивался такого результата девять раз, Вадим Шипачев — восемь.