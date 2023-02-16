«Ак Барс» всухую победил «Адмирал» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» на выезде победил владивостокский «Адмирал» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Илья Сафонов (28 я минута), Дмитрий Кагарлицкий (53) и Александр Радулов (59), который в седьмой раз в КХЛ преодолел отметку в 50 набранных очков в отдельно взятом регулярном чемпионате. Сергей Мозякин добивался такого результата девять раз, Вадим Шипачев — восемь.
«Ак Барс» выиграл в пятом матче подряд. Казанский клуб четырежды в сезоне 2022/23 победил «Адмирал».
В следующем матче «Ак Барс» 18 февраля сыграет в гостях с хабаровским «Амуром», «Адмирал» в тот же день примет екатеринбургский «Автомобилист».
В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место с 85 очками, «Адмирал» идет седьмым с 71 очком.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Сафонов, 27:33. Кагарлицкий, 52:26 (бол.). Радулов, 58:09 (бол.).