Главный тренер «Вашингтона» поддержал Овечкина, у которого умер отец

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт выразил соболезнования капитану «Кэпиталз» Александру Овечкину, у которого умер отец. Его слова приводит «Чемпионат».
Лавиолетт отметил, что вся команда знала о случившейся в жизни футболиста трагедии, поскольку он отправил сообщение об этом игрокам и организации.
«Мы сочувствуем ему и молимся за него и его семью. С отцом всегда особые отношения. Часто твой отец приводит тебя в спорт, когда ты еще маленький ребенок. Эта связь, которая у вас есть с вашим отцом… Это очень грустный день, тяжелый день. Алекс получит от нас полную поддержку», — сказал он.
По словам Лавиолетта, он слышал несколько историй об отце от Овечкина. Лично он не видел этого человека, но слышал от футболиста, что тот любил быть на тренировочной базе, с командой и игроками.
Ранее, 14 февраля, Овечкин покинул распоряжение «Вашингтона» из-за тяжелого состояния отца Михаила. На следующий день стало известно, что он скончался.