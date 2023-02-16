Главный тренер «Вашингтона» поддержал Овечкина, у которого умер отец

«Мы сочувствуем ему и молимся за него и его семью. С отцом всегда особые отношения. Часто твой отец приводит тебя в спорт, когда ты еще маленький ребенок. Эта связь, которая у вас есть с вашим отцом… Это очень грустный день, тяжелый день. Алекс получит от нас полную поддержку», — сказал он.