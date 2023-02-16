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1 час назад

В Швейцарии расследуют оскорбление судьи тренером во время матча

Чемпионат.com

Директор Швейцарской национальной лиги Денис Воше инициировал расследование в отношении главного тренера «Цюрих Лайонс» Марка Кроуфорда за гомофобные высказывания в адрес арбитров матча с «Билем» (2:3).

В Швейцарии расследуют оскорбление судьи тренером во время матча
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я видел это по телевизору. Марк Кроуфорд перешёл красную черту своими дискриминационными оскорблениями», — цитирует Воше Blick.

Эпизод произошёл на последних секундах игры, когда «Цюрих» отставал от «Биля» на одну шайбу. Сначала Кроуфорд попросил судей проверить время на табло, а затем оскорбил финского рефери Микко Каукокари.

«Цюрих Лайонс» занимает третье место в турнирной таблице Швейцарской национальной лиги, имея в активе 77 очков. «Биль» располагается на второй строчке, набрав 87 результативных баллов.

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