В Швейцарии расследуют оскорбление судьи тренером во время матча

Директор Швейцарской национальной лиги Денис Воше инициировал расследование в отношении главного тренера «Цюрих Лайонс» Марка Кроуфорда за гомофобные высказывания в адрес арбитров матча с «Билем» (2:3).

Эпизод произошёл на последних секундах игры, когда «Цюрих» отставал от «Биля» на одну шайбу. Сначала Кроуфорд попросил судей проверить время на табло, а затем оскорбил финского рефери Микко Каукокари.