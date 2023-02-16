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1 час назад

«Сочи» установил антирекорд КХЛ по числу пропущенных шайб за сезон

Чемпионат.comиещё 2

ХК «Сочи» после поражения от «Трактора» установил антирекорд по пропущенным шайбам в сезоне КХЛ. Всего за 63 матча этого сезона «леопарды» пропустили 237 шайб.

«Сочи» установил новый антирекорд КХЛ
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Отметим, что у «Сочи» не худший показатель по среднему числу пропущенных шайб за матч – 3,76. В сезоне-2008/2009 «Витязь» пропустил 226 голов за 56 матчей (4,03 в среднем за игру), а в сезоне-2009/2010 – 216 шайб за то же количество игр (3,86 в среднем).

Напомним, в Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал на своём льду ХК «Сочи» Победу со счётом 5:0 одержали хозяева. Южане занимают последнее место в таблице Запада, набрав 25 очков после 63 матчей.

Хоккей,ХК Трактор,Фонбет,
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