Шайба Никишина принесла победу СКА в домашнем матче с «Сибирью»

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу со счётом 1:0 одержали хозяева.

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На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Александр Никишин с передач Игоря Ожиганова и Никиты Гусева.

Во второй двадцатиминутки команды обошлись без заброшенных шайб.

Голкипер армейцев Дмитрий Николаев оформил «сухой» матч.

Напомним, накануне СКА выиграл Кубок Континента и, соответственно, до конца регулярки уже не покинет первое место в турнирной таблице Западной конференции.