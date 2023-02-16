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35 минут назад

Шайба Никишина принесла победу СКА в домашнем матче с «Сибирью»

Чемпионат.comиещё 2

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу со счётом 1:0 одержали хозяева.

Шайба Никишина принесла победу СКА в домашнем матче с «Сибирью»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Александр Никишин с передач Игоря Ожиганова и Никиты Гусева.

Во второй двадцатиминутки команды обошлись без заброшенных шайб.

Голкипер армейцев Дмитрий Николаев оформил «сухой» матч.

Напомним, накануне СКА выиграл Кубок Континента и, соответственно, до конца регулярки уже не покинет первое место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче армейцы сыграют дома с «Трактором» 19 февраля в 17:00 мск. «Сибирь» отправится в гости к уфимскому «Салавату Юлаеву» 18 февраля.

Хоккей,Александр Никишин,Игорь Ожиганов,Дмитрий Николаев,Никита Гусев,ХК Трактор,СКА,Фонбет,
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