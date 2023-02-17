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44 минуты назад

Голы Бучневича и Торопченко принесли "Сент-Луису" победу над "Нью-Джерси"

Газета.Ruиещё 4

Закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча, прошедшая на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе, завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

Голы Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Нью-Джерси»
Фото: Газета.ruГазета.ru

В конце первого периода счет открыл российский форвард «Блюз» Павел Бучневич. Ему ассистировал нападающий Иван Барбашёв. Через минуту игрок гостей Доусон Мерсер установил паритет. На пятой минуте второй двадцатиминутки российский нападающий Алексей Торопченко вывел «Сент-Луис» вперед. Спустя минуту Джордан Кайру удвоил преимущество хозяйской команды. На экваторе матча хоккеист «Нью-Джерси» Эрик Хаула сделал счет 3:2, а в середине третьего периода Брэйден Шенн забросил четвертую шайбу «Блюз» и установил окончательный счет.

«Сент-Луис» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 55 очков. «Нью-Джерси» занимает третью строчку на Востоке, имея в активе 75 баллов.

Ранее сообщалось, что на арене «Вашингтона» перед матчем НХЛ с «Флоридой» почтили память отца Александра Овечкина.

Хоккей,Алексей Торопченко,Иван Барбашев,Эрик Хаула,Павел Бучневич,Александр Овечкин,
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