«Авангард» снял вратаря в овертайме и обыграл «Нефтехимик»

В Омске на стадионе «G-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).

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На 10-й минуте матча Сергей Толчинский вывел омскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Владимир Ткачёв и Корбан Найт. На 56-й минуте Евгений Митякин сравнял счёт. Баллы за передачи получили Павел Порядин и Илья Хохлов. В овертайме тренерский штаб «Авангарда» сменил вратаря на дополнительного полевого игрока, и омичи вырвали победу.