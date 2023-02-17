Чешский журналист: Фазель — самое большое позорище мирового хоккея

«Дипломатического языка для подобного будет недостаточно, так вот: из президента ИИХФ Рене Фазель превратился в самое большое позорище мирового хоккея. Держите это гнилое яблоко как можно дальше от хоккея», — написал Заруба на своей странице в «Твиттере».