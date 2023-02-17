Чешский журналист: Фазель — самое большое позорище мирового хоккея

Известный чешский спортивный журналист Роберт Заруба раскритиковал бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля. Недавно стало известно, что швейцарец в 2022 году получил российское гражданство и стал основным владельцем крупного российского бизнеса по выращиванию яблок.
«Дипломатического языка для подобного будет недостаточно, так вот: из президента ИИХФ Рене Фазель превратился в самое большое позорище мирового хоккея. Держите это гнилое яблоко как можно дальше от хоккея», — написал Заруба на своей странице в «Твиттере».
На прошлой неделе Рене Фазель получил 54% компании ООО «Алма Холдинг», занимающейся выращиванием яблок премиум-класса на территории Краснодарского края. Этой фирме в настоящий момент принадлежит почти 400 га садов. В связи с внесением данных в ЕГРЮЛ стало известно, что в настоящий момент Фазель является гражданином России.