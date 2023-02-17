Болельщик выбросил на лед сома во время матча «Нэшвилл» — «Бостон»

Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нэшвилл Предаторз» и «Бостон Брюинз» болельщик выбросил на лёд сома.

На исходе второго периода «хищники» проводили атаку. К этому моменту «Бостон» уже выигрывал со счётом 4:0. Один из болельщиков в жёлтой футболке — вероятно, это был фанат «Нэшвилла» — выбросил на лёд сома. Хоккеисты не обратили внимания на рыбу и продолжили игру.