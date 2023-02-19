Швейцарский журналист: экс-глава IIHF Фазель обязан своей карьерой России

«Своей грандиозной карьерой вы во многом обязаны своим русским друзьям. Верность друзьям, которым вы так многим обязаны, ставя ценность этой дружбы выше духа времени, делает вам честь.



Вы не преступили закон и можете делать все, что захотите. Проблема в том, что вы подрываете свое высокое положение как одного из самых честных и успешных чиновников в истории спорта. Очень прискорбно», — цитирует Цаугга Watson.