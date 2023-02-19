Швейцарский журналист: экс-глава IIHF Фазель обязан своей карьерой России

Швейцарский хоккейный журналист Клаус Цаугг обратился к бывшему президенту Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелю, принявшему гражданство Российской Федерации.
«Своей грандиозной карьерой вы во многом обязаны своим русским друзьям. Верность друзьям, которым вы так многим обязаны, ставя ценность этой дружбы выше духа времени, делает вам честь.
Вы не преступили закон и можете делать все, что захотите. Проблема в том, что вы подрываете свое высокое положение как одного из самых честных и успешных чиновников в истории спорта. Очень прискорбно», — цитирует Цаугга Watson.
Ранее сообщалось, что 73-летний швейцарец стал обладателем доли в размере 54% в ООО «Алма Холдинг». Оставшиеся 46% — у «Волга груп агро», входящей в «Волга груп» предпринимателя Геннадия Тимченко.
По данным ЕГРЮЛ, экс-глава IIHF на данный момент является гражданином России. Как индивидуальный предприниматель он внесен в ЕГРИП в январе 2022 года.
Фазель возглавлял Международную федерацию хоккея с 1994 года. В 2021 году он покинул свой пост.
Ранее бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес должен получить дисквалификацию за то, что был зачинщиком драки с сине-бело-голубыми в матче Кубка России.