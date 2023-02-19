Российский хоккеист "Колорадо" Ничушкин забросил 80-ю шайбу в НХЛ

"Колорадо" в гостях со счетом 4:1 обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на воскресенье.

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Ничушкин забросил 9-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ, также на счету российского нападающего 11 голевых передач. Заброшенная в матче против "Сент-Луиса" шайба стала для Ничушкина 80-й за карьеру в НХЛ. Игрок выступает за "Колорадо" с 2019 года, в составе команды он стал обладателем Кубка Стэнли. Ранее Ничушкин играл за "Даллас".