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26 минут назад

Российский хоккеист "Колорадо" Ничушкин забросил 80-ю шайбу в НХЛ

ТАССиещё 2

"Колорадо" в гостях со счетом 4:1 обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на воскресенье.

Российский хоккеист "Колорадо" Ничушкин забросил 80-ю шайбу в НХЛ
Фото: РИА Новости РИА Новости

В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (17-я минута), Боуэн Байрэм (28, 50), Валерий Ничушкин (43). У "Сент-Луиса" отличился Самюэль Блэ (36). Российские нападающие "Сент-Луиса" Павел Бучневич, Иван Барбашев и Алексей Торопченко не отметились голевыми действиями.

Ничушкин забросил 9-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ, также на счету российского нападающего 11 голевых передач. Заброшенная в матче против "Сент-Луиса" шайба стала для Ничушкина 80-й за карьеру в НХЛ. Игрок выступает за "Колорадо" с 2019 года, в составе команды он стал обладателем Кубка Стэнли. Ранее Ничушкин играл за "Даллас".

"Колорадо" занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, команда набрала 65 очков в 54 играх. "Сент-Луис"идет шестым с 55 очками после 55 игр. В следующем матче "Колорадо" примет "Эдмонтон" 19 февраля, "Сент-Луис" в тот же день на выезде сыграет с "Оттавой".

Хоккей,Алексей Торопченко,Иван Барбашев,Микко Рантанен,Павел Бучневич,Валерий Ничушкин,
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