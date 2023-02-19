Финский тренер вспомнил о необычном бизнесе клубов КХЛ

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Я долгое время этого не осознавал. Затем спросил об этом переводчика. Я сказал ему: „Теперь расскажи мне, что это такое“. Я не мог там находиться, оставаясь в неведении. Затем он рассказал мне, а я начал смеяться: „О, к чёрту это дерьмо“.