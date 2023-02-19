Финский тренер вспомнил о необычном бизнесе клубов КХЛ

Финский тренер Ханну Йортикка вспомнил о своём пребывании в России и поделился интересным фактом о дополнительном бизнесе, которым занимались клубы Континентальной хоккейной лиги.
«Когда мы ездили в Москву, у людей, ответственных за обеспечение команды, могло быть с собой до 100 килограммов икры, которую они потом продавали. У них был небольшой поб
Я долгое время этого не осознавал. Затем спросил об этом переводчика. Я сказал ему: „Теперь расскажи мне, что это такое“. Я не мог там находиться, оставаясь в неведении. Затем он рассказал мне, а я начал смеяться: „О, к чёрту это дерьмо“.
Но это Россия. В продаже есть всё», — цитирует Йортикка Ilta-Sanomat.
Йортикка возглавлял «Амур» с 2011 по 2012 год. В сезоне-2011/2012 хабаровчане заняли седьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили «Авангарду» со счётом 0-4 в серии.