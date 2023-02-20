Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
1 час назад

Овечкин рассказал, что игроки «Виннипега» говорили ему после его исторического дубля

Чемпионат.comиещё 2

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о жесте игроков «Виннипег Джетс» в его адрес. В матче с «реактивными» капитан «столичных» оформил дубль, сначала сравнявшись по количеству голов с великим форвардом Горди Хоу, а затем обойдя его. Игроки «Виннипега» после встречи выстроились в ряд, чтобы пожать Овечкину руку и поздравить его. Россиянин рассказал, что соперники говорили ему.

Овечкин рассказал, что игроки «Виннипега» говорили ему после его исторического дубля
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Просто поздравляли. Я уверен, что любая команда сделала бы так же — вне зависимости от результата матча. Ведь это история. Ты растёшь, зная все эти большие имена. Если твой одноклубник или соперник забьёт юбилейный гол, выбьет большое число, это нечто особенное», — сказал Овечкин в интервью NBC Sports.

Момент можно посмотреть с 5:39.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале NBC Sports Washington. Права на видео принадлежат NBCUniversal Media, LLC.

Отметим, что интервью было записано ещё до отъезда россиянина в Россию из-за смерти его отца.

Хоккей,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий