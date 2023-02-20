Овечкин рассказал, что игроки «Виннипега» говорили ему после его исторического дубля

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о жесте игроков «Виннипег Джетс» в его адрес. В матче с «реактивными» капитан «столичных» оформил дубль, сначала сравнявшись по количеству голов с великим форвардом Горди Хоу, а затем обойдя его. Игроки «Виннипега» после встречи выстроились в ряд, чтобы пожать Овечкину руку и поздравить его. Россиянин рассказал, что соперники говорили ему.