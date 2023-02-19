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1 час назад

51-летний Ягр забил 1100-й гол в профессиональной карьере

Чемпионат.comиещё 1

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр забил 1100-й гол в профессиональной карьере с учётом профессиональных лиг и матчей за сборную.

51-летний Ягр забил 1100-й гол в профессиональной карьере
Фото: HC-KLADNO.CZHC-KLADNO.CZ

51-летний форвард отметился шайбой в матче «Кладно» — «Оломоуц» (идёт третий период, счёт 2:3). На седьмой минуте второго периода Ягр забросил с передачи бывшего форварда «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мейпл Лифс» Томаша Плеканеца.

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Напомним, в начале февраля Ягр превзошёл рекорд Уэйна Гретцки (1098) по голам с учётом профессиональных лиг и матчей за сборную.

Яромир дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992). Со сборной Чехии становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды чемпионом мира (2005, 2010). Член «Тройного золотого клуба». 15 февраля Ягру исполнился 51 год.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Яромир Ягр,
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