51-летний Ягр забил 1100-й гол в профессиональной карьере

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр забил 1100-й гол в профессиональной карьере с учётом профессиональных лиг и матчей за сборную.

Фото: HC-KLADNO.CZ HC-KLADNO.CZ

51-летний форвард отметился шайбой в матче «Кладно» — «Оломоуц» (идёт третий период, счёт 2:3). На седьмой минуте второго периода Ягр забросил с передачи бывшего форварда «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мейпл Лифс» Томаша Плеканеца.

Напомним, в начале февраля Ягр превзошёл рекорд Уэйна Гретцки (1098) по голам с учётом профессиональных лиг и матчей за сборную.