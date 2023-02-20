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59 минут назад

Финский хоккеист высмеял выступления в России

Lenta.ru

Журналист Ilta-Sanomat Вилле Туру пообщался с финским хоккеистом, пожелавшим остаться анонимным, который высмеял выступления в России. Его слова приводятся на сайте издания.

Финский хоккеист высмеял выступления в России
Фото: 

Спортсмен признался, что решил играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), потому что его интересовали только деньги.

«Если кто-то утверждает, что приехал из-за пейзажа или борща, это чушь собачья», — заявил он.

В материале отмечается, что средняя зарплата финского хоккеиста в КХЛ оценивается в 500 тысяч евро за сезон, что составляет почти 40 миллионов рублей.

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В апреле 2022 года бывший тренер КХЛ «Салавата Юлаева» Томи Лямся перечислил трудности работы в России. По его словам, к команде в предъявлялись серьезные требования в спортивном отношении, и он был вынужден меньше времени проводить с семьей.

В начале мая власти Финляндии и Швеции запретили хоккеистам из КХЛ выступать за сборные страны. Отмечается, что решение касается спортсменов, которые продолжат играть в клубах российской лиги в следующем сезоне.

Хоккей,Динамо,
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