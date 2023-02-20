Русский вратарь «Торонто» объяснил неудачную игру с «Чикаго»

«В перерыве у меня был кашель. Сейчас у меня болит живот. Это не очень хорошо.

Я провёл тренировку на льду в субботу, минут 30, наверное. Сегодня я чувствую себя лучше, но всё ещё немного тяжело после того, как я потерял много воды. Сегодня немного тяжело. Это был тяжёлый матч для нас, для всей команды», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.