Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
58 минут назад

Стало известно, почему вратарь «Амура» Аликин надолго выбыл из строя

Матч ТВ

По данным «Матч ТВ», основной вратарь хабаровской команды Евгений Аликин получил серьезное повреждение паха, из за чего не смог выходить на лёд в тот момент, когда «Амур» вёл борьбу за плей офф.

Стало известно, почему вратарь «Амура» Аликин надолго выбыл из строя
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В дедлайн 27 декабря на Аликина претендовал ряд клубов, но «Амур» отказался обменивать голкипера, сделав ставку на борьбу за плей офф. Однако 25 января вратарь провел последний матч за хабаровскую команду, после чего выбыл на 11 игр. В состав он вернулся только в воскресенье, в домашнем матче против «Ак Барса» (0:4). «Амур» отрицал, что Аликин получил повреждение, и всё это время не вносил вратаря в список травмированных. Как стало известно «Матч ТВ», Аликин получил травму паха. Сейчас он вновь испытывает проблемы со здоровьем, против «Ак Барса» играл на уколах. «Амуру» было необходимо выиграть матч против казанцев, чтобы сохранить шансы на плей офф.

С большой долей вероятности Аликин после этого сезона покинет «Амур». ЦСКА уже опроверг свой интерес к голкиперу. По информации «Матч ТВ», на вратаря претендуют «Автомобилист» и «Трактор», определенный интерес есть и у «Авангарда».

28 летний Аликин в последние четыре сезона показывал высокий процент отраженных бросков (93,7% — 92,2% — 92,9% — 93,7%), являясь одним из лучших вратарей КХЛ. 30 апреля 2023 года у него истекает контракт с «Амуром», голкипер станет неограниченно свободным агентом.

«Амур» в данный момент занимает 9 е место в таблице Восточной конференции. Команда отстает от идущего восьмым «Нефтехимика» на одно очко.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Хоккей,Евгений Аликин,ХК Трактор,ХК Авангард,ХК Амур,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий