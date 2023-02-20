Стало известно, почему вратарь «Амура» Аликин надолго выбыл из строя

По данным «Матч ТВ», основной вратарь хабаровской команды Евгений Аликин получил серьезное повреждение паха, из за чего не смог выходить на лёд в тот момент, когда «Амур» вёл борьбу за плей офф.

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В дедлайн 27 декабря на Аликина претендовал ряд клубов, но «Амур» отказался обменивать голкипера, сделав ставку на борьбу за плей офф. Однако 25 января вратарь провел последний матч за хабаровскую команду, после чего выбыл на 11 игр. В состав он вернулся только в воскресенье, в домашнем матче против «Ак Барса» (0:4). «Амур» отрицал, что Аликин получил повреждение, и всё это время не вносил вратаря в список травмированных. Как стало известно «Матч ТВ», Аликин получил травму паха. Сейчас он вновь испытывает проблемы со здоровьем, против «Ак Барса» играл на уколах. «Амуру» было необходимо выиграть матч против казанцев, чтобы сохранить шансы на плей офф.

С большой долей вероятности Аликин после этого сезона покинет «Амур». ЦСКА уже опроверг свой интерес к голкиперу. По информации «Матч ТВ», на вратаря претендуют «Автомобилист» и «Трактор», определенный интерес есть и у «Авангарда».

28 летний Аликин в последние четыре сезона показывал высокий процент отраженных бросков (93,7% — 92,2% — 92,9% — 93,7%), являясь одним из лучших вратарей КХЛ. 30 апреля 2023 года у него истекает контракт с «Амуром», голкипер станет неограниченно свободным агентом.

«Амур» в данный момент занимает 9 е место в таблице Восточной конференции. Команда отстает от идущего восьмым «Нефтехимика» на одно очко.