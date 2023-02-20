Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

КХЛ назвала имена четырёх лучших игроков прошедшей недели

Чемпионат.comиещё 1

Континентальная хоккейная лига опубликовала имена лучших игроков 24-й недели сезона-2022/2023.

КХЛ назвала имена четырёх лучших игроков прошедшей недели
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лучшим вратарём недели впервые в карьере признан Амир Мифтахов («Ак Барс»), одержавший четыре победы в четырёх матчах недели. По его воротам было нанесено 135 бросков (33,8 в среднем за игру), из которых он отразил 96,30%. Коэффициент надёжности составил 1,25. В матчах с «Адмиралом» (3:0) и «Амуром» (4:0) Мифтахов сыграл «на ноль».

Лучшим защитником недели во второй раз в карьере признан Илья Хохлов («Нефтехимик»), набравший 4 (3+1) очка в трёх матчах недели. Хохлов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». В игре с «Металлургом» (4:2) Хохлов сделал первый хет-трик в карьере. На его счету также один силовой приём и пять заблокированных бросков. Впервые он становился лучшим на 18-й неделе сезона-2021/2022.

Лучшим нападающим недели впервые в карьере признан Дмитрий Воронков («Ак Барс»), набравший 6 (4+2) очков в четырёх матчах недели. Воронков не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7». В матче с «Амуром» (4:0) Воронков стал автором победной шайбы. На его счету также два силовых приёма и шесть заблокированных бросков.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Ярослав Бусыгин («Витязь»), набравший 2 (1+1) очка в трёх матчах недели. Бусыгин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». На его счету также семь заблокированных бросков.

Хоккей,Амир Мифтахов,Илья Хохлов,Дмитрий Воронков,Металлург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий