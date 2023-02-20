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3 часа назад

Крикунов осудил финского хоккеиста, который оправдал свой приезд в КХЛ высокой зарплатой

Газета.Ru

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов высказал мнение об анонимном заявлении финского игрока насчет игры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В интервью Ilta-Sanomat экс-хоккеист КХЛ оправдал свой приезд в Россию высокой зарплатой. "Думаю, не стоит реагировать на такие заявления финна. Когда в России не было денег, то тут и слышно не было про этих финнов, они приезжают за деньгами в первую очередь. Но, конечно, некраcиво то, что он анонимно выcказывалcя о КХЛ. Поcле таких уcловий в Роccии мог бы выразить благодарноcть, а не анонимно оправдыватьcя за игру в КХЛ. Труcливый парень", — цитирует специалиста Sport24. Напомним, в начале мая власти Швеции и Финляндии запретили хоккеистам из КХЛ выступать за сборные этих стран. Отмечается, что решение касается спортсменов, которые продолжат играть в клубах российской лиги в следующем сезоне. Ранее финский защитник Туукка Мянтюля рассказал, как ему приходилось платить тренерам в КХЛ.

Крикунов осудил финского хоккеиста, который оправдал свой приезд в КХЛ высокой зарплатой
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Хоккей,Владимир Крикунов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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