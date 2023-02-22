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1 час назад

«Сибирь» обыграла «Барыс» в матче КХЛ

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Новосибирцы готовятся к плей-офф.

«Сибирь» обыграла «Барыс» в матче КХЛ
Фото: Championat.comChampionat.com

Новосибирская «Сибирь» обыграла казахстанский «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Сибири» две шайбы забросил Денис Голубев, по одному разу отличились Тревор Мёрфи и Владимир Бутузов. У гостей отличились Никита Михайлис и Егор Петухов.

«Сибирь» одержала вторую победу подряд. Команда с 83 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Барыс» уступил в двух матчах кряду. Казахстанский клуб с 61 очком занимает последнюю, 11-ю строчку.

В следующем матче «Сибирь» 24 февраля на своей арене примет уфимский «Салават Юлаев». «Барыс» в этот же день проведёт домашнюю встречу с ярославским «Локомотивом».

Хоккей,Егор Петухов,Тревор Мерфи,Никита Михайлис,Владимир Бутузов,Денис Голубев,Салават Юлаев,
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