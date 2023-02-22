«Сибирь» обыграла «Барыс» в матче КХЛ

Новосибирцы готовятся к плей-офф.
Новосибирская «Сибирь» обыграла казахстанский «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе «Сибири» две шайбы забросил Денис Голубев, по одному разу отличились Тревор Мёрфи и Владимир Бутузов. У гостей отличились Никита Михайлис и Егор Петухов.
«Сибирь» одержала вторую победу подряд. Команда с 83 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Барыс» уступил в двух матчах кряду. Казахстанский клуб с 61 очком занимает последнюю, 11-ю строчку.
В следующем матче «Сибирь» 24 февраля на своей арене примет уфимский «Салават Юлаев». «Барыс» в этот же день проведёт домашнюю встречу с ярославским «Локомотивом».