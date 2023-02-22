«Сибирь» обыграла «Барыс» в матче КХЛ

«Барыс» уступил в двух матчах кряду. Казахстанский клуб с 61 очком занимает последнюю, 11-ю строчку.

В следующем матче «Сибирь» 24 февраля на своей арене примет уфимский «Салават Юлаев». «Барыс» в этот же день проведёт домашнюю встречу с ярославским «Локомотивом».