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42 минуты назад

Фигуристка Медведева рассказала о желании взять интервью у хоккеиста Овечкина

Газета.Ruиещё 5

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что хотела бы взять интервью у российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, передает "Чемпионат.com". "Я у многих именитых спортсменов брала интервью. Тот же Семен Елистратов – на Олимпийских играх в Пекине. Хоккеист Илья Ковальчук. Те же самые ребята из "Динамо". Наверное, было бы с Александром Овечкиным интересно пообщаться. Но я не знаю, насколько ему это будет интересно (смеется)", - рассказала Медведева. Овечкин из-за смерти отца пропустил последние три игры "Кэпиталз" в НХЛ. Без россиянина команда дважды проиграла "Каролине Харрикейнз" и один раз — "Флориде Пантерз". Следующую встречу "Вашингтон" проведет против "Детройта" 22 февраля. Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 54 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю. Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы, обладательница двух серебряных медалей (личный и командный турниры) Олимпийских игр - 2018. Ранее сообщалось, что Овечкин поделился воспоминаниями об игре в одной команде с Сергеем Федоровым. Федоров выступал за "столичных" в 2008–2009 годах.

В «Вашингтоне» рассказали об уникальности Овечкина
Фото: betassist.rubetassist.ru
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