В «Вашингтоне» рассказали об уникальности Овечкина

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис высказался в адрес лидера команды Александра Овечкина. Бизнесмен объяснил, чем 37-летний россиянин превосходит других хоккеистов.
«Постоянство — вот что его отличает от других. Он следовал тому, чего хотел. Овечкин является великолепным хоккеистом. Алекс всегда полагался на свои навыки. Это возводит его в список величайших игроков», — цитирует Леонсиса NBC Sports.
В 2004 году Овечкин был выбран под первым номером на драфте НХЛ, и с сезона-2005/2006 Александр выступает за «Вашингтон Кэпиталз». В текущем сезоне Овечкин провёл 54 матча, набрав 54 очка (32 шайбы + 22 результативные передачи). 37 летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.