Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
1 час назад

Владелец «Вашингтона»: постоянство — вот что отличает Овечкина от других

Betassistиещё 3

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис высказался в адрес лидера команды Александра Овечкина. Бизнесмен объяснил, чем 37-летний россиянин превосходит других хоккеистов.

В «Вашингтоне» рассказали об уникальности Овечкина
Фото: betassist.rubetassist.ru

«Постоянство — вот что его отличает от других. Он следовал тому, чего хотел. Овечкин является великолепным хоккеистом. Алекс всегда полагался на свои навыки. Это возводит его в список величайших игроков», — цитирует Леонсиса NBC Sports.

В 2004 году Овечкин был выбран под первым номером на драфте НХЛ, и с сезона-2005/2006 Александр выступает за «Вашингтон Кэпиталз». В текущем сезоне Овечкин провёл 54 матча, набрав 54 очка (32 шайбы + 22 результативные передачи). 37 летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Хоккей,Тед Леонсис,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий