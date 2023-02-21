Малкин принял участие в массовой драке в матче НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал участником массовой драки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью Йорк Айлендерс» (2:4).

Стычка с участием всех хоккеистов, находившихся в тот момент на льду, произошла во втором периоде. В итоге все они, включая Малкина, получили различные штрафы, россиянин отделался двухминутным наказанием.

Главные действующие лица потасовки, Джейсон Закер («Питтсбург») и Росс Джонстон («Айлендерс») получили также дисциплинарные штрафы.