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59 минут назад

Малкин принял участие в массовой драке в матче НХЛ

Матч ТВиещё 1

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал участником массовой драки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью Йорк Айлендерс» (2:4).

Малкин принял участие в массовой драке в матче НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стычка с участием всех хоккеистов, находившихся в тот момент на льду, произошла во втором периоде. В итоге все они, включая Малкина, получили различные штрафы, россиянин отделался двухминутным наказанием.

Главные действующие лица потасовки, Джейсон Закер («Питтсбург») и Росс Джонстон («Айлендерс») получили также дисциплинарные штрафы.

Матч закончился победой «Айлендерс». Российский голкипер команды Илья Сорокин отразил 44 броска по своим воротам, а впоследствии был признан второй звездой встречи и всего игрового дня НХЛ.

Хоккей,Илья Сорокин,Евгений Малкин,
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