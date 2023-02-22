Новиков: нашим вратарям в НХЛ недоплачивают

«Когда со стороны финнов был наезд на российскую вратарскую школу, то я защищал не только её, но и всех вратарей мира за их тяжёлый и каторжный труд. Готов их всех обнять. Бывших вратарей не бывает. Должно быть сообщество людей, объединённых одной идеей, которая должна укреплять мир и дружбу. Бобровский – наша легенда. Легко писать, какие наши ребята молодцы, но они выполняют тяжелейшую работу. Нагрузка на мозг у вратаря совершенно другая, ч

Когда я работал в молодёжной сборной, у наших соперников из Канады, Швеции и Финляндии было очень много талантливых вратарей. Интересно, как сложилась их судьба, куда они пропали? У шведов был вратарь, которого мы смогли вскрыть только в серии буллитов. Интересно, как вратари развиваются во всех странах. Эти ребята выбрали тяжелейшую профессию, без которой командные виды спорта не могут существовать. Мы, безусловно, гордимся Бобровским. Его можно отнести к великим вратарям. Ждём развития от Самсонова, Георгиева и Аскарова. Мы ими гордимся. Их отличает огромное трудолюбие и характер. Если полевой игрок может передохнуть, то вратарь на это не имеет права. Посмотрите, как игроки благодарят своих вратарей после победных матчей! Это искреннее отношение, которого сейчас в жизни очень мало.