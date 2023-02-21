Овечкин назвал имя своего кумира

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился воспоминаниями об игре в одной команде с Сергеем Федоровым.
Федоров выступал за «столичных» в 2008–2009 годах.
«Он был моим кумиром. В детстве я брал с него пример. В 2008-м нам предстояло делить раздевалку, у меня была возможность слушать его истории и впитывать его опыт.
Он всегда говорил:
«Наслаждайся моментом, поскольку время пролетит незаметно». А я отвечал: «Да ладно, у меня еще полно времени». Но время и правда летит, теперь мне и самому уже 37 лет.Он просто выдающийся человек. Все в «Кэпиталз» многому у него научились как по части хоккея, так и с точки зрения жизни», — приводит слова Овечкина The Athletic.
Овечкин из-за смерти отца пропустил последние три игры «Кэпиталз» в НХЛ. Без россиянина команда дважды проиграла «Каролине Харрикейнз» и один раз — «Флориде Пантерз».
Следующую встречу «Вашингтон» проведет против «Детройта» 22 февраля.
Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 54 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.