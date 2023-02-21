Овечкин назвал имя своего кумира

«Наслаждайся моментом, поскольку время пролетит незаметно». А я отвечал: «Да ладно, у меня еще полно времени». Но время и правда летит, теперь мне и самому уже 37 лет.Он просто выдающийся человек. Все в «Кэпиталз» многому у него научились как по части хоккея, так и с точки зрения жизни», — приводит слова Овечкина The Athletic.