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1 час назад

Овечкин назвал имя своего кумира

Газета.Ru

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился воспоминаниями об игре в одной команде с Сергеем Федоровым.

Овечкин назвал имя своего кумира
Фото:  РИА Новости РИА Новости

Федоров выступал за «столичных» в 2008–2009 годах.

«Он был моим кумиром. В детстве я брал с него пример. В 2008-м нам предстояло делить раздевалку, у меня была возможность слушать его истории и впитывать его опыт.

Он всегда говорил:

«Наслаждайся моментом, поскольку время пролетит незаметно». А я отвечал: «Да ладно, у меня еще полно времени». Но время и правда летит, теперь мне и самому уже 37 лет.Он просто выдающийся человек. Все в «Кэпиталз» многому у него научились как по части хоккея, так и с точки зрения жизни», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Овечкин из-за смерти отца пропустил последние три игры «Кэпиталз» в НХЛ. Без россиянина команда дважды проиграла «Каролине Харрикейнз» и один раз — «Флориде Пантерз».

Следующую встречу «Вашингтон» проведет против «Детройта» 22 февраля.

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Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 54 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.

Хоккей,Каролина Харрикейнз,Сергей Федоров,Александр Овечкин,
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