Третьяк назвал залог успеха российских спортсменов в условиях санкций

"Как выстоять? Готовиться и тренироваться к будущим стартам — это самое главное. Потому что для спортсмена главное — это соревнования. Думаю, что наши спортсмены все равно будут выступать на международных турнирах не сегодня, так завтра. Поэтому все спортсмены все равно готовятся, потому что это цель в жизни каждого спортсмена — стать олимпийским чемпионом, чемпионом мира. Поэтому надеемся, что будут лучшие времена", — приводят слова Третьяка "Известия".