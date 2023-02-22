Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
1 час назад

Третьяк назвал залог успеха российских спортсменов в условиях санкций

Газета.Ruиещё 1

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил на вопрос о мерах, которые должны предпринять российские спортсмены в период санкций.

Третьяк назвал залог успеха российских спортсменов в условиях санкций
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

"Как выстоять? Готовиться и тренироваться к будущим стартам — это самое главное. Потому что для спортсмена главное — это соревнования. Думаю, что наши спортсмены все равно будут выступать на международных турнирах не сегодня, так завтра. Поэтому все спортсмены все равно готовятся, потому что это цель в жизни каждого спортсмена — стать олимпийским чемпионом, чемпионом мира. Поэтому надеемся, что будут лучшие времена", — приводят слова Третьяка "Известия".

Напомним, что 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала взаимные заявления МОК и Европейского парламента.

Хоккей,Светлана Журова,Владислав Третьяк,Европарламент,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий