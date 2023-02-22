Третьяк назвал залог успеха российских спортсменов в условиях санкций

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил на вопрос о мерах, которые должны предпринять российские спортсмены в период санкций.
"Как выстоять? Готовиться и тренироваться к будущим стартам — это самое главное. Потому что для спортсмена главное — это соревнования. Думаю, что наши спортсмены все равно будут выступать на международных турнирах не сегодня, так завтра. Поэтому все спортсмены все равно готовятся, потому что это цель в жизни каждого спортсмена — стать олимпийским чемпионом, чемпионом мира. Поэтому надеемся, что будут лучшие времена", — приводят слова Третьяка "Известия".
Напомним, что 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.
Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала взаимные заявления МОК и Европейского парламента.