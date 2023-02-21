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28 минут назад

Овечкин может выйти на лед 24 февраля

Елена Прошина

Российский хоккеист Александр Овечкин может снова выйти на лёд в составе «Вашингтона» 24 февраля. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Названа предварительная дата выхода Овечкина на лед
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В этот день хоккейный клуб «Вашингтон» выйдет против «Анахайма» в игре регулярного чемпионата НХЛ. При этом ранее уже сообщалось, что Овечкин собирается вылететь из Москвы 21 февраля.

Напомним, что Овечкин не выходил на лёд с 12 февраля. Спустя два дня после игры «Кэпиталз» против «Сан-Хосе» российский хоккеист временно покинул расположение команды из-за обострившихся проблем со здоровьем отца. 15 февраля отец Овечкина Михаил скончался после тяжёлой болезни.

Ранее хоккеист из Чехии Пастрняк удалил совместное фото с Овечкиным.

Хоккей,Александр Овечкин,
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