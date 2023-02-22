Российский хоккеист Свечников повторил рекорд «Каролины»

В ночь на 22 февраля по московскому времени «Каролина Харрикейнз» победила «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.
Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился двумя голами и одной результативной передачей. Первая из шайб 22-летнего нападающего в этом матче позволила ему достичь отметки в 20 голов в нынешнем сезоне НХЛ.
Cвечников cтал четвертым игроком в иcтории клуба, кому удалоcь заброcить 20+ шайб в четырех cезонах за клуб до доcтижения 23-летнего возраcта. Ранее это удалоcь cделать Cильвену Тарджону, Рону Фрэнcиcу и Cебаcтьяну Ахо, который и cейчаc выcтупает за «Каролину».
По итогам встречи Свечникова признали первой звездой.
«Каролина» набрала 84 очка и идет на втором месте в Восточной конференции. «Сент-Луис» с 55 баллами располагается на 11-й позиции в Западной конференции.
Ранее сообщалось, что результативные передачи Никиты Кучерова и Владислава Наместникова, Михаила Сергачева помогли «Тампе-Бэй Лайтнинг» разгромить «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.