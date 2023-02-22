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1 час назад

Российский хоккеист Свечников повторил рекорд "Каролины"

Газета.Ruиещё 9

В ночь на 22 февраля по московскому времени «Каролина Харрикейнз» победила «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

Российский хоккеист Свечников повторил рекорд «Каролины»
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился двумя голами и одной результативной передачей. Первая из шайб 22-летнего нападающего в этом матче позволила ему достичь отметки в 20 голов в нынешнем сезоне НХЛ.

Cвечников cтал четвертым игроком в иcтории клуба, кому удалоcь заброcить 20+ шайб в четырех cезонах за клуб до доcтижения 23-летнего возраcта. Ранее это удалоcь cделать Cильвену Тарджону, Рону Фрэнcиcу и Cебаcтьяну Ахо, который и cейчаc выcтупает за «Каролину».

По итогам встречи Свечникова признали первой звездой.

«Каролина» набрала 84 очка и идет на втором месте в Восточной конференции. «Сент-Луис» с 55 баллами располагается на 11-й позиции в Западной конференции.

Ранее сообщалось, что результативные передачи Никиты Кучерова и Владислава Наместникова, Михаила Сергачева помогли «Тампе-Бэй Лайтнинг» разгромить «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккей,Андрей Свечников,Каролина Харрикейнз,Михаил Сергачев,Себастьян Ахо,Владислав Наместников,Никита Кучеров,
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