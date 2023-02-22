В ночь на 22 февраля по московскому времени «Каролина Харрикейнз» победила «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

Фото: Официальный сайт НХЛ Официальный сайт НХЛ

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился двумя голами и одной результативной передачей. Первая из шайб 22-летнего нападающего в этом матче позволила ему достичь отметки в 20 голов в нынешнем сезоне НХЛ.

Cвечников cтал четвертым игроком в иcтории клуба, кому удалоcь заброcить 20+ шайб в четырех cезонах за клуб до доcтижения 23-летнего возраcта. Ранее это удалоcь cделать Cильвену Тарджону, Рону Фрэнcиcу и Cебаcтьяну Ахо, который и cейчаc выcтупает за «Каролину».

По итогам встречи Свечникова признали первой звездой.

«Каролина» набрала 84 очка и идет на втором месте в Восточной конференции. «Сент-Луис» с 55 баллами располагается на 11-й позиции в Западной конференции.