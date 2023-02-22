Появились новые подробности о возвращении Овечкина в «Вашингтон»

Появились новые подробности о возвращении россиянина Александра Овечкина в расположение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс». Их сообщает журналистка ESPN Эмили Каплан в Twitter.

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По информации источника, Овечкин, потерявший отца, вернется в расположение «Вашингтона» 22 февраля. Отмечается, что ему были готовы предложить дополнительные дни отдыха, однако он может выйти в составе команды уже в 23 февраля в матче против «Анахайм Дакс» или 25 февраля против «Нью-Йорк Рейнджерс».

15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца Михаила. Днем ранее хоккеист покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву. Перед матчем с «Флоридой Пантерс» 17 февраля клуб, капитаном которого является россиянин, почтил память Овечкина-старшего.