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1 час назад

«Барыс» перевёл канадского защитника Ножье в список травмированных

Чемпионат.com

Защитник Нельсон Ножье переведён в список травмированных и пропустит оставшиеся встречи «Барыса» в регулярном чемпионате, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

«Барыс» перевёл канадского защитника Ножье в список травмированных
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В текущем сезоне 26-летний игрок обороны провёл в КХЛ 49 матчей и заработал восемь (1+7) очков за результативность при показателе полезности «0».

Напомним, канадский защитник подписал контракт с «Барысом» в сентябре прошлого года, рассчитанный до конца текущего сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ножье начинал карьеру в родном городе Саскатун. В 2014 году был задрафтован «Виннипег Джетс», в составе которого позже дебютировал в НХЛ (всего – 11 матчей). На протяжении шести лет Нельсон был одним из лидеров оборонительных порядков фарм-команды «Джетс» — «Манитобы Мус». Прошедший сезон Ножье заканчивал в составе «Онтарио Рейн» (1+3 за 13 игр). В целом за 255 матчей в АХЛ Ножье заработал 45 (9+36) баллов за результативность.

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