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1 час назад

«Металлург» проиграл «Нефтехимику», ведя 3:1 к 30-й минуте

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Весомую роль сыграл у нижнекамцев Андрей Белозёров.

«Металлург» проиграл «Нефтехимику», ведя 3:1 к 30-й минуте
Фото: championat.comchampionat.com

Сегодня, 22 февраля, в Нижнекамске состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Металлургом». Подопечные Ильи Воробьёва упустили победу и проиграли со счётом 3:4 в овертайме.

На пятой минуте хозяев вывел вперёд Андрей Белозёров. К середине второго периода «Магнитка» доминировала со счётом 3:1: шайбу забросил Григорий Дронов, дубль оформил Николай Голдобин.

На 42-й минуте Белозёров отличился вновь и начал камбэк «Нефтехимика». Затем гол забил Павел Порядин, а победу команде Олега Леонтьева в овертайме принёс Кирилл Воробьёв.

«Металлург» с 80 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» набрал 70 баллов и закрепился на восьмой строчке, дающей право сыграть в плей-офф.

Хоккей,Григорий Дронов,Кирилл Воробьев,Николай Голдобин,Илья Воробьев,Павел Порядин,Олег Леонтьев,Андрей Белозеров,Металлург,
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