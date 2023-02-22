«Металлург» проиграл «Нефтехимику», ведя 3:1 к 30-й минуте

Весомую роль сыграл у нижнекамцев Андрей Белозёров.

Фото: championat.com championat.com

Сегодня, 22 февраля, в Нижнекамске состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Металлургом». Подопечные Ильи Воробьёва упустили победу и проиграли со счётом 3:4 в овертайме.

На пятой минуте хозяев вывел вперёд Андрей Белозёров. К середине второго периода «Магнитка» доминировала со счётом 3:1: шайбу забросил Григорий Дронов, дубль оформил Николай Голдобин.

На 42-й минуте Белозёров отличился вновь и начал камбэк «Нефтехимика». Затем гол забил Павел Порядин, а победу команде Олега Леонтьева в овертайме принёс Кирилл Воробьёв.