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2 часа назад

Иностранный хоккеист клуба КХЛ объяснил решение остаться в России

Lenta.ru

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» Адам Лишка объяснил решение остаться в России. Его слова приводят «Известия».

Иностранный хоккеист клуба КХЛ объяснил решение остаться в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Иностранный хоккеист заявил, что провел в КХЛ три сезона и привык к жизни в стране.

«Я играю в хоккей и больше я ничего не умею делать», — подчеркнул он.

При этом 23-летний Лишка добавил, что возможность выступлений за сборную Словакии будет зависеть от общественного давления.

Форвард начал играть в КХЛ в 2018 году, выступая за словацкий «Слован». В следующем сезоне он перешел в «Северсталь», в котором он находится в данный момент.

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20 февраля анонимный финский хоккеист признался, что решил играть в КХЛ, потому что его интересовали только деньги. Он назвал чушью утверждения спортсменов, что «они приехали в Россию из-за пейзажа или борща».

Хоккей,Адам Лишка,Слован,
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