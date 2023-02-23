Иностранный хоккеист клуба КХЛ объяснил решение остаться в России

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» Адам Лишка объяснил решение остаться в России. Его слова приводят «Известия».

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Иностранный хоккеист заявил, что провел в КХЛ три сезона и привык к жизни в стране.

«Я играю в хоккей и больше я ничего не умею делать», — подчеркнул он.

При этом 23-летний Лишка добавил, что возможность выступлений за сборную Словакии будет зависеть от общественного давления.

Форвард начал играть в КХЛ в 2018 году, выступая за словацкий «Слован». В следующем сезоне он перешел в «Северсталь», в котором он находится в данный момент.