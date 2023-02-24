Российский вратарь рассказал о зарплатах в чемпионате Финляндии по футболу

"Не предлагал ли "Ростов" вернуться? Честно говоря, я не хотел ничего менять. Для моего развития было бы лучше тут остаться еще на один сезон, поиграть в еврокубках. В финансовом плане, чего греха таить, я потерял. Но тут уже расставляешь приоритеты. Что касается зарплат, то мы не берем ХИК — он отдельно. Футболистам, которые где-то поиграли, там платят хорошие зарплаты — тысяч 10 евро в месяц. Кому-то титулованному могут и 12 дать. А средний уровень по лиге — две-три тысячи, наверное. Первая двойка-тройка высшей лиги Финляндии по оплате соответствует лучшим командам ФНЛ и аутсайдерам РПЛ. Остальные — однозначно первая лига", — цитирует Рудакова "Чемпионат.com".