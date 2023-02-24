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1 час назад

Российский вратарь Рудаков рассказал о зарплатах в чемпионате Финляндии по футболу

Газета.Ruиещё 1

Вратарь "Ростова" Максим Рудаков, выступающий на правах аренды в "Хонке", рассказал, какие зарплаты получают футболисты в чемпионате Финляндии.

Российский вратарь рассказал о зарплатах в чемпионате Финляндии по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не предлагал ли "Ростов" вернуться? Честно говоря, я не хотел ничего менять. Для моего развития было бы лучше тут остаться еще на один сезон, поиграть в еврокубках. В финансовом плане, чего греха таить, я потерял. Но тут уже расставляешь приоритеты. Что касается зарплат, то мы не берем ХИК — он отдельно. Футболистам, которые где-то поиграли, там платят хорошие зарплаты — тысяч 10 евро в месяц. Кому-то титулованному могут и 12 дать. А средний уровень по лиге — две-три тысячи, наверное. Первая двойка-тройка высшей лиги Финляндии по оплате соответствует лучшим командам ФНЛ и аутсайдерам РПЛ. Остальные — однозначно первая лига", — цитирует Рудакова "Чемпионат.com".

27-летний Рудаков является воспитанником петербургского "Зенита". В Российской премьер-лиге (РПЛ) на его счету один матч в составе "Ростова". С 2022 года он находится в аренде в "Хонке", за которую сыграл 26 матчей и пропустил 26 мячей. Рудаков ранее уже играл в Финляндии. С 2018 по 2019 год он выступал за ХИК.

Ранее Рудаков рассказал, как пограничник в Финляндии в шутку отказал ему в визе.

Хоккей,Максим Рудаков,Зенит,
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