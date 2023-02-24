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1 час назад

Главный тренер «Вашингтона» высказался о возвращении Овечкина в состав на матч НХЛ

Чемпионат.com

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о возвращении капитана команды Александра Овечкина в состав. Российский нападающий должен принять участие во встрече с «Анахайм Дакс».

Тренер «Вашингтона» высказался о возвращении Овечкина в состав на матч НХЛ
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Я думаю, что Алекс хочет вернуться и помочь нашей команде добиться успеха, что бы это ни значило. Будь то хет-трик, один гол или просто отличная игра. Победа нашей команды, вероятно, стоит на первом месте, это главное для него… Я уверен, что он хочет вернуться на лёд и принять участие в матче", — приводит слова Лавиолетта Russian Machine Never Breaks.

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» примет участие в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Встреча начнётся в ночь на 24 февраля в 3:00 мск.

Хоккей,Питер Лавиолетт,Александр Овечкин,
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