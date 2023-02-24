Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+18° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
51 минуту назад

«Вашингтон» обменял Дмитрия Орлова в «Бостон»

Чемпионат.comиещё 1

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов и нападающий столичного клуба Гарнет Хэтэуэй были обменяны в «Бостон Брюинз», сообщает пресс-служба столичного клуба. Взамен «Вашингтон» получил форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика — пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м.

«Вашингтон» обменял Дмитрия Орлова в «Бостон»
Фото: NHL.COMNHL.COM

Напомним, ранее стало известно, что Орлов и Хэтэуэй пропустят предстоящий матч с «Анахаймом» по причине подготовки к обмену.

Орлов в текущем сезоне сыграл 43 игры, в которых набрал 19 (3+16) очков.

Всего на счету Орлова 686 игр в Национальной хоккейной лиге, в которых он набрал 256 (60+196) очков.

Напомним, что это последний сезон Орлова по 6-летнему контракту с кэпхитом $ 5,1 млн. В его контракте был прописан пункт о запрете на обмен в 5 команд лиги.

Хоккей,Крэйг Смит,Дмитрий Орлов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий