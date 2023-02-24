«Вашингтон» впервые с 2003 года проиграл шесть матчей подряд

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Фото: NHL NHL

Это поражение стало шестым кряду для команды российского нападающего Александра Овечкина. Шесть матчей подряд «Вашингтон» не проигрывал 20 лет. Последний раз такое было в октябре 2003 года.

На 11-й минуте матча Ти Джей Оши открыл счёт голам в матче. Ему ассистировали Эрик Густафссон и Никлас Бекстрём. На 28-й минуте Исак Лундестрём восстановил равенство в матче. Также во втором периоде отличились игроки команд Ник Дженсен и Трой Терри. Первые 40 минут игры завершились равенством на табло — 2:2.