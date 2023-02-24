Овечкин забил гол в первом матче после возвращения из России

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Анахайм Дакс».

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На момент написания новости проходит первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Это его первый гол после возвращения из России.