Овечкин забил гол в первом матче после возвращения из России

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Анахайм Дакс».
На момент написания новости проходит первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Это его первый гол после возвращения из России.
Напомним, Овечкин покинул столичный клуб и улетел в Россию 14 февраля из-за проблем со здоровьем у его отца, Михаила. На следующий день, 15 февраля, стало известно, что Овечкин-старший ушёл из жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.