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59 минут назад

Овечкин забил гол в первом матче после возвращения из России

Чемпионат.com

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Анахайм Дакс».

Овечкин забил гол в первом матче после возвращения из России
Фото: ТАССТАСС

На момент написания новости проходит первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Это его первый гол после возвращения из России.

Напомним, Овечкин покинул столичный клуб и улетел в Россию 14 февраля из-за проблем со здоровьем у его отца, Михаила. На следующий день, 15 февраля, стало известно, что Овечкин-старший ушёл из жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Хоккей,Александр Овечкин,
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