Овечкин высказался об обмене Орлова в "Бостон"

"Это грустно. Отличные товарищи по команде, хорошие друзья, хорошие игроки. Это тяжело… это бизнес, это жизнь, поэтому я желаю им удачи, мы должны двигаться дальше", — приводит слова Овечкина журналист Сэмми Силбер в своих соцсетях.

Орлов выступал за "Кэпиталз" с 2011 года. В 2018 году он в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли. В текущем сезоне Орлов принял участие в 43 матчах НХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. На счету Хэтэуэя 59 игр (9+16). Стоит отметить, что "Вашингтон" не может победить в регулярном чемпионате уже шесть матчей подряд. "Кэпиталз" рискуют не выйти в стадию плей-офф.