Овечкин высказался об обмене Орлова в "Бостон"

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал обмен защитника Дмитрия Орлова и нападающего Гарнета Хэтэуэя в "Бостон Брюинз".
"Это грустно. Отличные товарищи по команде, хорошие друзья, хорошие игроки. Это тяжело… это бизнес, это жизнь, поэтому я желаю им удачи, мы должны двигаться дальше", — приводит слова Овечкина журналист Сэмми Силбер в своих соцсетях.
Орлов выступал за "Кэпиталз" с 2011 года. В 2018 году он в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли. В текущем сезоне Орлов принял участие в 43 матчах НХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. На счету Хэтэуэя 59 игр (9+16). Стоит отметить, что "Вашингтон" не может победить в регулярном чемпионате уже шесть матчей подряд. "Кэпиталз" рискуют не выйти в стадию плей-офф.
Сегодня команда Питера Лавиолетта потерпела поражение от "Анахайма" со счетом 2:4. Этот матч стал первым для Александра Овечкина после возвращения из России, где он пребывал в связи со смертью отца.
Ранее сообщалось, что Илья Любушкин установил новое клубное достижение "Баффало".