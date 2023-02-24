Чемпион ОИ признался, что ему жалко ушедшего из "Вашингтона" Орлова

«Жалко Орлова, он уже семь-восемь лет играл в «Вашингтоне». Но у них это бизнес — здесь нет ничего удивительного. Для «Бостона» это естественный процесс, потому что Дмитрий был одним из ведущих защитников «Вашингтона».



Хочу пожелать Орлову такой игры в «Бостоне», которую он каждый раз демонстрировал в «Вашингтоне», — передает слова Михайлова «Чемпионат».