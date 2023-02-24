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17 минут назад

Чемпион ОИ признался, что ему жалко ушедшего из "Вашингтона" Орлова

Газета.Ruиещё 1

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил переход российского защитника Дмитрия Орлова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Бостон Брюинз»

Чемпион ОИ признался, что ему жалко ушедшего из "Вашингтона" Орлова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Жалко Орлова, он уже семь-восемь лет играл в «Вашингтоне». Но у них это бизнес — здесь нет ничего удивительного. Для «Бостона» это естественный процесс, потому что Дмитрий был одним из ведущих защитников «Вашингтона».

Хочу пожелать Орлову такой игры в «Бостоне», которую он каждый раз демонстрировал в «Вашингтоне», — передает слова Михайлова «Чемпионат».

Орлов выступал за «Кэпиталз» с 2011 года. В 2018 году он в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли.

В текущем сезоне Орлов принял участие в 43 матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись тремя заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. На счету Хэтэуэя 59 игр (9+16).

Стоит отметить, что «Вашингтон» не может победить в регулярном чемпионате уже шесть матчей подряд. «Кэпиталз» рискуют не выйти в стадию плей-офф. «Бостон» с отрывом девять очков опережает «Каролину» в Восточной конференции.

Хоккей,Борис Михайлов,Дмитрий Орлов,
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