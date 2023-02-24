Билялетдинов ответил на вопрос о травме Александра Радулова

Тимур Билялов сегодня играл третий период, он готов к плей-офф? Он готовился, надеюсь, что будет готов. В чём была причина замены вратаря в перерыве? Мы посчитали, что нужно поменять Амира, не хотели, чтобы произошедшие вещи повлияли на него. Мы планировали в принципе это, что Билялова поставим, вчера и сегодня это обсуждали очень много. Но игра сама нас на это подтолкнула", — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».