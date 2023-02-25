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53 минуты назад

Российский игрок «Вашингтона» устроил драку в матче НХЛ

Lenta.ruиещё 2

Российский форвард «Вашингтон» Кэпиталс Евгений Кузнецов устроил драку в мачте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский игрок «Вашингтона» устроил драку в матче НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел во втором периоде. Кузнецов подрался с чешским форвардом «Рейнджерс» Филипом Хитилом, их пришлось разнимать судьям и другим спортсменам, в том числе капитану «Вашингтона» Александру Овечкину.

Россиянин избежал удаления до конца игры: в результате потасовки оба хоккеиста получили по две минуты штрафа. При этом в первом периоде Кузнецов уже получил штраф за фол на Хитиле.

На момент написания новости «Вашингтон» выигрывает у Рейнджерс со счетом 5:1. В том числе в составе столичного клуба отметился Кузнецов, поразивший ворота соперников на 39-й минуте встречи.

В 2019 году Кузнецов был пойман на употреблении запрещенных веществ и отстранен Международной федерацией хоккея от выступлений на международных соревнованиях на четыре года. При этом он имел право выступать в НХЛ, так как американская лига не подчиняется международным правилам.

Хоккей,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
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