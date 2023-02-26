Овечкин упустил возможность забить «Рейнджерс»

На 11-й минуте третьего периода капитан «столичных» убежал в контратаку с Томом Уилсоном. Канадский форвард, владея шайбой, разгонял атаку. Затем Уилсон, сместившись на левый фланг, с разворота отдал точную передачу на пятачок на Овечкина. Россиянин подставил клюшку, пытаясь перевести шайбу в ворота, однако она пошла мимо створа.