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39 минут назад

Ковальчук может возобновить карьеру

Елена Прошина

Бывший форвард сборной России Илья Ковальчук заявил, что не объявлял об уходе из спорта. Он намекнул, что может возобновить выступления как профессиональный хоккеист, сообщает «Матч ТВ».

Ковальчук может возобновить карьеру
Фото: Официальный сайт ХК "Авангард"Официальный сайт ХК "Авангард"

В интервью у спортсмена спросили: «Состоится ли прощальный матч Ильи Ковальчука?»

На это он ответил, что «еще не объявлял ни о чем!»

Ковальчук рассказал, что по субботам собирается со знакомыми и играет в хоккей на свежем воздухе, как в детстве.

Он также отметил, что Марио Лемье, вернувшийся в большой хоккей спустя три с половиной года, - «хороший пример для подражания».

«Так что всё возможно», - резюмировал хоккеист.

В апреле Ковальчуку исполнится 40 лет. В январе он заявил о своей карьере, что «все всё прекрасно понимают».

Ранее о Ковальчуке рассказали, что он создает победную атмосферу в российской сборной. Бывший игрок НХЛ работал генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде 2022 в Пекине.

Хоккей,Марио Лемье,Илья Ковальчук,СБОРНАЯ РОССИИ,
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