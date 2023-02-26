Ковальчук может возобновить карьеру

Бывший форвард сборной России Илья Ковальчук заявил, что не объявлял об уходе из спорта. Он намекнул, что может возобновить выступления как профессиональный хоккеист, сообщает «Матч ТВ».

Фото: Официальный сайт ХК "Авангард" Официальный сайт ХК "Авангард"

В интервью у спортсмена спросили: «Состоится ли прощальный матч Ильи Ковальчука?»

На это он ответил, что «еще не объявлял ни о чем!»

Ковальчук рассказал, что по субботам собирается со знакомыми и играет в хоккей на свежем воздухе, как в детстве.

Он также отметил, что Марио Лемье, вернувшийся в большой хоккей спустя три с половиной года, - «хороший пример для подражания».

«Так что всё возможно», - резюмировал хоккеист.

В апреле Ковальчуку исполнится 40 лет. В январе он заявил о своей карьере, что «все всё прекрасно понимают».