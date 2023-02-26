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1 час назад

Решение руководства «Вашингтона» вызвало недовольство Овечкина

Илья Родин

Легендарный хоккеист Александр Овечкин расстроился из-за решения руководства ХК «Вашингтон Кэпиталс» по обмену защитника Дмитрия Орлова в «Бостон Брюинс». Об этом пишет портал The Athletic.

Решение руководства «Вашингтона» вызвало недовольство Овечкина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Александр Овечкин возвратился в Россию по семейным обстоятельствам. В общей сложности, он отсутствовал неделю.

За это время команда потерпела пять поражений подряд, упала на 11-е место в турнирной таблице. Кроме того, получил травму защитник Джон Карлсон.

По данным портала, после своего возвращения Овечкин встретился с руководством клуба. Во время встречи он показал, что расстроен и обеспокоен принятым решением.

Вместе с тем, капитан сообщил, что понимает причины, по которым клуб пошел на эту меру.

Уточняется, что Орлов является близким другом Овечкина. В феврале он перешел в «Бостон». Взамен команда получила драфт-пики и права на нападающего Андрея Светлакова.

Овечкин рассказал о своем состоянии после возвращения из Москвы

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин заявил о своем хорошем самочувствии. Вместе с тем, хоккеист пояснил, что еще не вернулся в норму, продолжает «набирать тонус».

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