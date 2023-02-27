Кучеров установил рекорд «Тампы» по скорости достижения 700 очков

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче с «Питтсбург Пингвинз» отметился голом и результативной передачей, тем самым набрав за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге 701 (269+432) очко.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

29-летний российский форвард добился этого результата быстрее всех в истории «Тампы» — за 621 встречу, сообщает пресс-служба лиги. Кучеров побил рекорд Стивена Стэмкоса, который набрал 700-е очко за «молний» в лиге за 696 игр.

В 59 матчах текущего сезона на счету Кучерова 23 заброшенные шайбы и 62 результативные передачи.