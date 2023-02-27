Капризов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Капризов оформил хет-трик в домашнем матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ). В третьем периоде россиянин реализовал большинство и довёл число голов в большинстве в нынешнем сезоне до 16. Это является новым рекордом «Миннесоты».