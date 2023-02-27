Главный тренер сборной России по хоккею оценил хет-трик Капризова в матче НХЛ

«Не удивлён такой успешной игре Кирилла Капризова, он поехал в НХЛ уже готовым, состоявшимся игроком. Я думаю, что все рады за наших ребят, которые держат уровень российского хоккея за океаном. Желаю Кириллу только удачи и поменьше травм. С «Миннесотой» выиграть Кубок Стэнли будет проблематично? Посмотрим. Главное, что сейчас Капризов тащит на себе команду», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.