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43 минуты назад

Главный тренер сборной России по хоккею оценил хет-трик Капризова в матче НХЛ

Чемпионат.comиещё 1

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов оценил хет-трик форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ).

Главный тренер сборной России по хоккею оценил хет-трик Капризова в матче НХЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Не удивлён такой успешной игре Кирилла Капризова, он поехал в НХЛ уже готовым, состоявшимся игроком. Я думаю, что все рады за наших ребят, которые держат уровень российского хоккея за океаном. Желаю Кириллу только удачи и поменьше травм. С «Миннесотой» выиграть Кубок Стэнли будет проблематично? Посмотрим. Главное, что сейчас Капризов тащит на себе команду», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 60 матчах, в которых набрал 71 (37+34) очко. В следующем матче «Миннесота» примет дома «Нью-Йорк Айлендерс» 1 марта.

Хоккей,Алексей Жамнов,Павел Панышев,Кирилл Капризов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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