Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
35 минут назад

«Мощные ноги, большая задница». Легендарный канадский вратарь сравнил Капризова с Кросби

Чемпионат.comиещё 1

Легендарный канадский вратарь Марк-Андре Флёри, выступающий за «Миннесоту Уайлд», поделился мыслями о российском одноклубнике Кирилле Капризове. Голкипер сравнил молодого нападающего с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Мощные ноги, большая задница». Флёри сравнил Капризова с Кросби
Фото: GETTYIMAGESGETTYIMAGES

«Какое у него телосложение: мощные ноги, большая задница (смеётся)! Невысокий, быстрый, уходит в углы площадки, вступает в борьбу, применяет важные силовые приёмы. Отрабатывает в прессинге, отрабатывает до конца в защите, помогает игрокам в нашей зоне. Всем этим он напоминает Сида [Кросби]. Очевидно, у него также отличное завершение», — приводит слова Флёри The Athletic.

В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 60 встречах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 71 (37+34) очко.

Хоккей,Кирилл Капризов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий