«Мощные ноги, большая задница». Флёри сравнил Капризова с Кросби

«Какое у него телосложение: мощные ноги, большая задница (смеётся)! Невысокий, быстрый, уходит в углы площадки, вступает в борьбу, применяет важные силовые приёмы. Отрабатывает в прессинге, отрабатывает до конца в защите, помогает игрокам в нашей зоне. Всем этим он напоминает Сида [Кросби]. Очевидно, у него также отличное завершение», — приводит слова Флёри The Athletic.