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1 час назад

Глава Татарстана встретился с игроками и тренерами «Ак Барса». Он заявил, что команде по силам выиграть Кубок Гагарина

Sports.ruиещё 1

Глава Республики Татарстан встретился с представителями «Ак Барса» перед стартом плей-офф КХЛ.

Глава Татарстана встретился с игроками и тренерами «Ак Барса»
Фото: Sports.ruSports.ru

Рустам Минниханов встретился с игроками и тренерами казанской команды на базе клуба. В своем обращении Минниханов пожелал победы в предстоящем Кубке Гагарина. По его словам, потенциал команды под руководством Зинэтулы Билялетдинова крайне высок, и ей по силам выиграть трофей. Также глава республики назвал «Ак Барс» брендом Татарстана.

Минниханов призвал хоккеистов показать красивый хоккей, отметив, что в нынешней ситуации болельщикам не всегда хватает позитивных эмоций. Также он пожелал игрокам обойтись без травм и болезней.

Хоккей,Рустам Минниханов,
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